Quand l'appât d'un gain facile torpille une carrière lucrative chez McKinsey

(BFM Bourse) - En tant que partner chez McKinsey à tout juste 40 ans, Puneet Dikshit bénéficiait vraisemblablement d'une rémunération à 6 chiffres, voire 7 avec les bonus. Accusé d'un délit d'initié particulièrement repérable, le voilà mis à la porte et menacé d'une peine pouvant aller jusqu'à vingt années de prison.

Cela n'est malheureusement que le dernier exemple en date d'un interminable défilé de bavures de ce type. Un professionnel de la finance, bénéficiant d'une rémunération inaccessible au commun des mortels, succombe à la tentation de profiter d'une information confidentielle pour réaliser un bon coup - au risque de ruiner complètement une carrière enviable, malgré d'innombrables démonstrations que le jeu n'en vaut sans doute pas la chandelle.

L'histoire se passe chez McKinsey, la plus ancienne des trois plus grandes sociétés de conseil en stratégie (les deux autres étant Boston Consulting Group et Bain). Une entreprise qui facture plus de 10 milliards de dollars à l'année en dépêchant ses consultants dispenser leurs analyses et préconisations aux plus grandes entreprises -et institutions gouvernementales- du monde.

Puneet Dikshit avait accédé au rang de partner, terme désignant un poste senior avec une responsabilité en matière de développement de l'activité de la firme en plus de l'expertise technique, en contrepartie d'une part des profits. Un rôle où le million de dollars à l'année n'est pas une rémunération exceptionnelle. Sa dernière mission consistait à accompagner la banque Goldman Sachs dans son projet de racheter la fintech GreenSky, une opération officialisée le 15 septembre dernier sur la base d'une valorisation totale de 2,24 milliards de dollars.

450.000 dollars de plus-value

GreenSky étant cotée en Bourse, la connaissance d'une offre publique imminente représente l'archétype d'une information privilégiée, non connue du public et susceptible de provoquer une envolée du cours. Les personnes dans la confidence ont évidemment interdiction d'en profiter: le fait d'acheter pas cher à un actionnaire non averti un titre qu'on sait valoir beaucoup plus constitue le parfait délit d'initié. Et selon la Securities & Echange Commission, Puneet Dikshit a franchi la limite à pieds joints - faisant preuve non seulement de malhonnêteté mais d'une imprudence frisant l'inconscience totale.

Le résumé de l'enquête de la SEC transmis au parquet montre en effet que le consultant a acheté des options d'achat (produits permettant de multiplier les gains) pendant qu'il contribuait à préparer l'opération avec son client, passant parfois les ordres depuis un poste connecté sur son lieu de travail. Une fois la quasi-certitude de l'imminence du deal, il a acquis un bloc encore plus important de 2500 options, deux jours avant l'annonce du marché. Au total, Puneet Dikshit a empoché 450.000 dollars de plus value, aux dépens des autres investisseurs.

Les enquêtes du gendarme financier ont en outre découvert des éléments accablants dans son historique de recherche sur Google. Comme pris d'un doute, l'indélicat consultant a en effet vérifié auprès du moteur de recherche la veille même de l'annonce "qu'advient-il des options d'une société en cas de rachat".

Un précédent retentissant chez McKinsey

Et peu avant d'être pincé, en octobre, Puneet Dikshit s'est subitement penché sur la condamnation de Rajat Gupta, ancien Managing Partner (équivalent de DG) de McKinsey, lui-même tombé en 2012 pour un retentissant délit d'initié (il avait vendu en 2008 à un hedge fund l'information du projet d'investissement de Warren Buffett dans Goldman Sachs et soupçonné d'avoir aussi profité en 2005 du rachat de Gillette par Procter & Gamble).

À la suite de son inculpation, Puneet Dikshit a été mis à la porte de McKinsey, la firme affirmant avoir zéro tolérance pour un comportement aussi consternant et promettant une totale coopération avec les autorités. Goldman Sachs, l'acquéreur de GreeSky, s'est dit extrêmement déçu.

Pour un profit de moins d'un demi-million de dollars, montant qu'il aurait sans doute rattrapé en un ou deux ans de bonus à travailler sur de tels deals, le voici face à deux chefs d'accusation de fraude boursière, chacun encourant jusqu'à 20 ans de réclusion en cas de condamnation, a indiqué le ministère de la Justice.