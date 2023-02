Qiagen : Recul du titre, un analyste réduit sa cible

(CercleFinance.com) - Qiagen cède un peu de plus de 1% à Francfort, alors que Invest Securities a renouvelé ce matin son conseil ' neutre ' sur le titre, tout en réduisant légèrement son objectif de cours, passant de 48 à 47 euros.



Le bureau d'analyses indique que si le groupe a dépassé ses objectifs pour 2022, la guidance 2023 s'avère ' décevante '.



L'analyste indique ainsi s'aligner sur la guidance Covid du groupe en 2023 mais maintient inchangées ses perspectives 'ex-Covid'. En parallèle, il abaisse légèrement les marges 2023 afin d'intégrer l'acquisition de Verogen, un mix produit, et un effet levier moins favorables.



Cepedant, ' de nouvelles vagues Covid et du mouvement au niveau du M&A pourraient nous inciter à être plus positif ', conclut Invest Securities.





