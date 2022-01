Puma : Trimestriels meilleurs que prévu, le titre monte

(CercleFinance.com) - Le fabricant allemand d'articles de sport Puma a présenté jeudi des résultats de quatrième trimestre meilleurs que prévu en dépit des problèmes d'approvisionnement ayant pénalisé son activité.



L'équipementier basé à Herzogenaurach a fait part ce matin d'un chiffre d'affaires ajusté des effets de change en progression de 14% à près de 1,77 milliard d'euros.



Son bénéfice avant intérêts et impôts (Ebit) a augmenté à 65 millions d'euros sur les trois derniers mois de l'année, contre 63 millions d'euros un an plus tôt.



A titre de comparaison, les analystes attendaient un chiffre d'affaires de 1,66 milliard d'euros pour un Ebit de 38 millions.



Sur l'ensemble de l'exercice 2021, son chiffre d'affaires s'est accru de 32% à 6,8 milliards d'euros pour un résultat opérationnel (Ebit) de 557 millions d'euros, contre 209 millions en 2020.



Il s'agit, dans les deux cas, de performances historiques pour le groupe.



Cotée à la Bourse de Francfort, l'action prenait 1,8% en milieu de matinée, mais accusait encore un repli de près de 11% depuis le début de l'année.



Puma a prévu de dévoiler ses résultats définitifs de quatrième trimestre, ainsi que ses prévisions pour 2023, le 22 février.



