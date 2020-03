Puma : Termine dans le rouge pénalisé par une analyse

(CercleFinance.com) - Le titre termine la séance dans le rouge après l'analyse de Crédit Suisse. Le bureau d'études a baissé ses prévisions de BPA de 18% au cours de l'exercice 2010, après avoir pris en compte l'impact du coronavirus dans toutes les régions, entraînant une baisse de 8% des bénéfices en glissement annuel.



' Une reprise de Puma - aidée par une forte dynamique des marques - devrait être enregistrée l'année suivante et nous nous attendons à ce que l'entreprise récupère la marge brute perdue ainsi qu'une grande partie de la perte probable de bénéfices au cours de l'exercice 2021 (BPA + 25%) ' indique le bureau d'analyses.



' Cependant, nous voyons un potentiel de hausse limité jusqu'à ce que l'ampleur des perturbations économiques causées par le virus soit claire et que le comportement des consommateurs commence à se normaliser ' rajoute Crédit Suisse.



Crédit Suisse confirme son conseil neutre sur la valeur mais a baissé son objectif de cours à 59 E (contre 74 E).



