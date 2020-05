Puma : T1 'difficile' au début d'une année 'compliquée' en vue

(CercleFinance.com) - Le groupe allemand de vêtements de sport Puma déclare ce jeudi prévoir de 'survivre, se remettre et sortir plus fort' de la crise actuelle, dans le but de se développer à nouveau après le choc.



Puma a ainsi déclaré que son chiffre d'affaires au premier trimestre avait baissé de -1,3% à 1,3 milliard d'euros, tandis que le résultat d'exploitation (EBIT) avait diminué de -50% à 71,2 millions d'euros.



'Le premier trimestre a été difficile, mais nous pensons avoir fait du bon travail', a commenté le PDG Bjorn Gulden.



Puma estime n'atteindre actuellement qu'environ 50% de son chiffre d'affaires normal. Le groupe s'attend à ce que sa performance financière au deuxième trimestre soit 'pire' qu'au premier trimestre, pour une année 2020 qui sera 'difficile'.





