Puma : Signe le meilleur trimestre de son histoire

(CercleFinance.com) - Puma annonce que ses ventes ont atteint 2,35 MdsE au 3e trimestre, en hausse de 16,9% à change constant par rapport à la même période un an plus tôt.



Dans le même temps, l'EBIT progresse de 12,6%, à 258 ME.

Le bénéfice net s'établit à 146 ME, en hausse de 1,8%.



'Il s'agit du meilleur trimestre de l'histoire de PUMA. L'amélioration de la disponibilité des produits grâce à une chaîne d'approvisionnement plus stable, des ventes meilleures que prévu et la dynamique continue de la marque mondiale de PUMA ont surcompensé tous les facteurs externes négatifs', analyse Bjorn Gulden, directeur général de Puma.



Dans ces conditions, et malgré l'environnement très incertain, Puma réitère ses perspectives pour 2022 d'une croissance des ventes entre 15% et 17% ('mid-teens') à change constant et d'un résultat opérationnel (EBIT) compris entre 600 et 700 millions d'euros (2021: 557 millions d'euros). Le bénéfice net de Puma devrait s'améliorer en conséquence.



