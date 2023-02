Puma : Rejoint Zero100 pour réduire ses émissions de carbone

(CercleFinance.com) - PUMA annonce rejoindre Zero100, une communauté de leaders du secteur qui vise à réduire les émissions de dioxyde de carbone dans la chaîne d'approvisionnement grâce à la numérisation.



En 2022, PUMA a annoncé qu'elle était sur la bonne voie pour atteindre ses objectifs climatiques et qu'elle avait réduit ses émissions de dioxyde de carbone de 88% et celles de sa chaîne d'approvisionnement de 12% entre 2017 et 2021, bien que l'activité ait fortement augmenté au cours de la même période.



'En unissant nos forces à celles d'entreprises aux vues similaires, nous pouvons prendre de l'expansion et accélérer notre impact positif combiné et être à la hauteur de notre mission d'être toujours meilleurs', a déclaré Anne-Laure Descours, chef de l'approvisionnement de PUMA.



