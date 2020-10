Puma : Rebond du CA (+13,3%) au 3e trimestre

(CercleFinance.com) - Au 3e trimestre, Puma a enregistré un CA de 1,58 milliard d'euros, soit une progression de 7,2% en publié et de 13,3% à taux de change constant.



Le résultat opérationnel (EBIT) progresse de 16,8%, à 190 millions d'euros. Le bénéfice net a augmenté de 13%, passant de 100,5 à 113,6 millions d'euros, soit un BPA de 0,76 euro.



Sur les neuf premiers mois de l'année, le CA (3,71 milliards d'euros), recule de 7,7% en publié et de 5,1% à taux de change fixe. L'EBIT a chuté de moitié, passant de 385 millions à 146 millions d'euros. Le résultat net s'élève à 54,2 millions, soit un BPA de 0,36 euro.



' Même si l'activité au troisième trimestre a mieux évolué que prévu, l'incertitude pour le quatrième trimestre reste très élevée. L'évolution des semaines à venir restant imprévisible, nous ne pouvons pas fournir de perspectives financières fiables pour toute l'année 2020 ', indique Puma.





