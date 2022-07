Puma : Prévisions relevées après un 2ème trimestre solide

(CercleFinance.com) - Puma a relevé mercredi sa prévision de croissance du chiffre d'affaires pour 2022 dans le sillage d'un deuxième trimestre bien meilleur que prévu.



Le fabricant d'articles de sport a vu son bénéfice avant intérêts et impôts (Ebit) bondir de 34,4% à 146 million d'euros sur les trois mois écoulés, alors que le consensus ne visait qu'un profit de 131 millions.



Son chiffre d'affaires a augmenté de 18,4% à un peu plus de deux milliards d'euros, un montant ajusté des effets de change, ce qui dépasse là encore les estimations des analystes qui attendaient en moyenne 1,85 milliard.



L'équipementier allemand a annoncé qu'il tablait désormais sur une croissance de l'ordre de 15% de son chiffre d'affaires hors effet de change pour cette année, avec de bonnes surprises potentielles, et non plus de l'ordre de 10%.



En dépit de ces bons chiffres, l'action Puma ne progressait que de 0,3% à la Bourse de Francfort mercredi matin, l'avertissement lancé par adidas sur ses résultats annuels ayant inquiété les investisseurs sur la santé du secteur.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.