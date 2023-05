Puma : Partenaire et fournisseur officiel de la Formule 1

(CercleFinance.com) - Puma et la Formule 1 ont signé un accord qui fera de Puma le fournisseur officiel des courses de Formule 1, accordant à la marque le droit de produire des vêtements, des chaussures et des accessoires portant la marque de la F1.



Puma équipera également le personnel de la Formule 1 sur les circuits et créera des vêtements pour les fans de la Formule 1 qui cibleront les différents publics du sport avec des collections passionnantes de style de vie et de sport automobile.



Le contrat comprend les droits exclusifs de vente des vêtements des fans de la F1 et des dix équipes autour du circuit à partir de 2024.



Aujourd'hui, Puma est le premier fournisseur d'équipements de course et de collections lifestyle dans le domaine du sport automobile, avec des partenaires tels que Mercedes AMG Petronas F1, Scuderia Ferrari, Alfa Romeo F1 Team Stake, BMW M Motorsport et Porsche Motorsport.



' Puma possède l'expertise nécessaire pour créer les meilleurs produits pour les meilleurs pilotes et équipes du monde ainsi que pour ses fans ', a déclaré Arne Freundt, directeur général de Puma.



Stefano Domenicali, président et directeur général de la Formule 1, a ajouté : ' Puma a une riche histoire dans le sport automobile, ce qui en fait le partenaire idéal pour la F1. '



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.