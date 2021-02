Puma : Délaissé après des résultats annuels en berne

À lire aussi Retrouvez les prochains détachements de dividende

(CercleFinance.com) - Puma lâche plus de 4% à Francfort, le fournisseur d'articles de sport affichant au titre de 2020 un BPA en baisse de 70% à 0,53 euro, un niveau inférieur aux attentes du marché, et son intention de proposer un dividende de 0,16 euro par action.



Le groupe allemand a vu son résultat opérationnel divisé par deux (-52,5%) à 209 millions d'euros, pour un chiffre d'affaires à 5,23 milliards, en recul de 1,4% à changes constants 'du fait de l'impact négatif de la Covid-19, en particulier sur le très faible deuxième trimestre'.



Pour l'exercice 2021, Puma anticipe 'au moins une croissance modérée' des ventes à changes constants, et s'attend à une 'amélioration significative' à la fois de son résultat net et de son résultat opérationnel par rapport à l'année écoulée.



