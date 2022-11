Puma : Changement de directeur général

(CercleFinance.com) - Puma a annoncé vendredi la nomination d'Arne Freundt au poste de directeur général en remplacement de Bjorn Gulden, confirmant ainsi les spéculations sur un départ de ce dernier pour adidas.



Ce changement intervient alors qu'adidas vient de confirmer avoir entamé des discussions avec Gulden afin que celui-ci succède à son actuel directeur général, Kasper Rorsted.



Pour information, le mandat de Bjorn Gulde chez Puma doit expirer à la fin de l'année.



Dans un communiqué, Puma précise qu'Arne Freundt s'est vu offrir un contrat de quatre ans.



Le cadre dirigeant qui avait rejoint l'équipementier sportif il y a une dizaine d'année, était membre du comité de direction et directeur commercial depuis juin 2021.



Suite à cette annonce, l'action Puma se repliait de 2,4% vendredi à la Bourse de Francfort.



'C'est une mauvaise nouvelle pour Puma compte tenu de l'impact significatif et de la contribution apportés par Bjorn Gulden durant son mandat', réagit-on chez Royal Bank of Canada.



'Mais nous pensons que la dynamique de l'entreprise est solide et nous ne voyons aucune raison pour que cela change sur le court terme sachant que le plan stratégique actuel a été élaboré par Bjorn Gulden', souligne RBC.



