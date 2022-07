Puma : Bien orienté avec des propos de broker

(CercleFinance.com) - Puma prend 3% et surperforme ainsi la tendance à Francfort, soutenu par des propos de Stifel qui réaffirme sa recommandation 'achat' avec un objectif de cours ajusté de 108 à 100 euros sur l'action du fournisseur allemand d'articles de sport.



'Dans un contexte d'environnement en détérioration et de toile de fond négative en Chine, nous continuons de nous attendre à ce que Puma confirme ses objectifs pour 2022', juge le broker, qui le considère comme 'bien plus résilient' que son pair adidas.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.