Puma : Affiche des prévisions prudentes, l'action baisse

(CercleFinance.com) - Puma a dévoilé mercredi des résultats de premier trimestre en ligne avec les attentes des analystes, mais ses prévisions jugées prudentes étaient plutôt mal accueillies en Bourse de Francfort.



Vers 10h40, l'action du groupe allemand d'équipements sportifs perdait 3,1%, signant la deuxième plus forte baisse du MDAX, l'indice allemand de référence pour les moyennes capitalisations.



Sur les trois premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires de Puma s'est accru de 14%, à 2,2 milliards d'euros, tandis que son bénéfice net s'est tassé à 117 millions d'euros, contre 121 millions un an plus tôt.



La marge brute du groupe a reculé de 70 points de base sur la période janvier-mars, à 46,5% contre 47,2%, affectée par les promotions, la hausse des coûts de production et de transport et les effets de change.



Si ses résultats sont globalement conformes au consensus, les investisseurs s'inquiètent des perspectives présentées par le groupe pour les mois à venir.



L'équipementier a déclaré s'attendre à un ralentissement de la croissance de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre, prévue entre 0% et 5% en raison de ses efforts de déstockage et du ralentissement économique.



'C'est particulièrement vrai en ce qui concerne les Etats-Unis', ont réagi ce matin les analystes de Stifel.



