Puma : A signé un accord avec Aleksandra Lisowska

(CercleFinance.com) - Puma a signé un accord pluriannuel avec Aleksandra Lisowska, coureuse de fond polonaise et championne d'Europe du marathon. Aleksandra Lisowska portera des produits de Puma à partir du marathon de Rotterdam le 16 avril prochain.



Aleksandra Lisowska a connu son plus grand succès à l'été 2022, lorsqu'elle a remporté le marathon aux Championnats d'Europe à Munich.



' Il s'agit d'une formidable reconnaissance des efforts de Puma dans le domaine de la course de fond lorsque la championne d'Europe du marathon choisit de courir avec nos chaussures ', a déclaré Pascal Rolling, responsable du marketing sportif chez Puma.



