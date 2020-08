Prudential : Soutenu par des propos de broker

(CercleFinance.com) - Prudential gagne plus de 2% à Londres, soutenu par des propos de Bank of America qui réaffirme sa recommandation 'achat' avec un objectif de cours rehaussé à 1500 pence sur le titre de la compagnie d'assurance britannique.



'La confirmation de la pleine séparation de l'activité aux Etats-Unis devrait aider à continuer de resserrer le débat et la décote sur Prudential', affirme le broker, qui voit en outre encore de la marge de progression pour son objectif de cours.



