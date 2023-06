ProSiebenSat1 : Soutenu par un relèvement d'analyste

(CercleFinance.com) - ProSiebenSat1 s'adjuge plus de 5% à Francfort, soutenu par des propos d'Oddo BHF qui relève sa recommandation de 'neutre' à 'surperformance' avec un nouvel objectif de cours de 11 euros (contre 10 euros précédemment), sur le titre du groupe de médias.



Il estime que le dossier 'présente dorénavant un momentum beaucoup plus favorable', citant la perspective d'un rebond publicitaire, un potentiel d'économies de coûts, ou encore une possible fusion avec Sky Deutschland 'très créatrice de valeur'.



