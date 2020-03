ProSiebenSat.1 : Réorganisation du conseil de direction

(CercleFinance.com) - ProSiebenSat.1 fait part d'une réorganisation de son conseil de direction, sa présidence étant désormais confiée au directeur financier Rainer Beaujean, tandis que le directeur général Max Conze va quitter le groupe de médias avec effets immédiats.



Wolfgang Link et Christine Scheffler, déjà cadres-dirigeants du groupe de médias allemand, sont nommés nouveaux membres du conseil exécutif, responsables respectivement du segment divertissement et des ressources humaines.



ProSiebenSat.1 explique que ces changements de direction accompagneront une évolution stratégique, avec une concentration des activités opérationnelles sur le secteur divertissement en Allemagne, en Autriche et en Suisse.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

