ProSiebenSat.1 : Flambe après ses résultats trimestriels

(CercleFinance.com) - ProSiebenSat.1 s'illustre jeudi à la Bourse de Francfort après avoir publié des résultats trimestriels supérieures aux attentes.



A 11h45, l'action prend la tête de l'indice MDAX des moyennes capitalisations allemandes avec une progression de presque 10%, ce qui lui permet de limiter son repli annuel autour de 20%.



'S'il est vrai que le chiffre d'affaires de troisième trimestre s'inscrit en ligne avec les attentes, et ce malgré un repli de 6% des recettes publicitaires TV, l'Ebitda s'avère lui meilleur qu'attendu', résument dans une note les analystes d'AlphaValue.



Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires du télédiffuseur allemand est resté stable, autour de 921 millions d'euros, mais son excédent brut d'exploitation (EBE, Ebitda) ajusté s'est nettement amélioré, progressant de 13% à 149 millions d'euros, à la faveur d'une 'stricte' discipline en matière de coûts.



Pour 2020, ProSieben vise un chiffre d'affaires de 3,85 à 3,95 milliards d'euros, pour un Ebitda ajusté entre 600 et 650 millions d'euros.



'Le groupe n'est pas encore totalement sorti d'affaires', tempèrent ce matin les analystes d'AlphaValue, qui recommandent le titre à 'alléger'.



'La tendance de croissance actuelle est toujours légèrement négative en ce qui concerne les recettes publicitaires, même en excluant les effets liés au Covid-19', prévient le bureau de recherche indépendant



