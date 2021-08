ProSiebenSat : Soutenu par un relèvement de broker

(CercleFinance.com) - ProSiebenSat.1 gagne près de 2% à Francfort avec le soutien d'Oddo BHF, qui relève son opinion de 'neutre' à 'surperformance' et son objectif de cours de 19,5 à 22 euros, 'suite à la baisse du cours depuis trois mois et au regard du momentum'.



Le bureau d'études remonte notamment sa prévision de croissance publicitaire pour le troisième trimestre à +16% (contre +10%), le conduisant à une nouvelle attente d'EBITDA 2021 de 847,5 millions d'euros, à comparer à une guidance de 820 millions.



