ProSiebenSat : En recul malgré un relèvement d'objectifs

(CercleFinance.com) - ProSiebenSat.1 recule de près de 4% à Francfort, malgré un nouveau relèvement par le groupe de médias de ses objectifs pour l'ensemble de l'année, dans un contexte de poursuite de la forte croissance de ses revenus publicitaires au troisième trimestre.



Dans l'ensemble, le groupe allemand vise désormais pour l'année 2021 un chiffre d'affaires de 4,5 milliards d'euros, à plus ou moins 50 millions près, et un EBITDA ajusté d'environ 840 millions, à plus ou moins 10 millions près.



Le résultat net ajusté a presque doublé au troisième trimestre 2021 pour atteindre 58 millions d'euros et son EBITDA ajusté s'est amélioré de 9% à 162 millions, pour un chiffre d'affaires en croissance de 15% à 1,05 milliard d'euros.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.