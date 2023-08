Prologis : L'UE valide une acquisition commune avec NBIM

(CercleFinance.com) - La Commission européenne annonce avoir autorisé l'acquisition du contrôle conjoint d'une installation logistique par Prologis ('PLD') et Norges Bank Investment Management ('NBIM').



L'installation logistique est située à Veghel, aux Pays-Bas.



PLD détient, exploite et développe des biens immobiliers, principalement à vocation industrielle, en Asie, en Europe et en Amérique du Nord et du Sud.



NBIM gère le fonds de pension du gouvernement norvégien pour le compte du ministère norvégien des Finances, en se concentrant sur les investissements mondiaux, y compris les investissements immobiliers en Europe, au Japon et en Amérique du Nord.



La Commission a conclu que l'acquisition envisagée ne poserait aucun problème de concurrence, compte tenu de son impact limité sur le marché.



