Prologis : L'UE autorise le rachat d'un activité d'Unipart

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé, en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations, l'acquisition du contrôle en commun du parking du groupe Unipart situé à Nuneaton, au Royaume-Uni, par Prologis des États-Unis et Norges Bank Investment Management (NBIM) de Norvège.



PLD possède, exploite et développe des biens immobiliers, principalement à des fins industrielles, en Asie, en Europe et aux États-Unis. NBIM gère le fonds de pension du gouvernement norvégien Global pour le compte du ministère norvégien des Finances.



La Commission a conclu que l'acquisition envisagée ne poserait aucun problème de concurrence, compte tenu de son incidence limitée sur le marché. L'opération a été examinée dans le cadre de la procédure simplifiée de réexamen des concentrations.



