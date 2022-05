Precia Molen : Vers une marge en baisse en 2022

(CercleFinance.com) - Precia Molen a déclaré vendredi soir anticiper une baisse de sa marge opérationnelle cette année en raison des incertitudes liées au contexte sanitaire et à la guerre en Ukraine.



Après cette prévision, le titre du spécialiste du pesage industriel et commercial perdait 3,7% lundi matin, figurant dans le tableau des plus fortes baisses du marché parisien.



Le fabricant de balances pour des métiers comme l'exploitation minière ou l'agro-alimentaire a indiqué prévoir un résultat d'exploitation de 9,1% en 2022, contre 9,6% en 2021, soit une baisse d'environ 5%.



Le groupe explique que les pénuries de composants électroniques vont pénaliser ses capacités de production et limiter mécaniquement la

croissance de son chiffre d'affaires annuel, attendu à 160 millions d'euros (hors acquisitions).



Precia ajoute que les très fortes augmentations de coûts, sur toutes les gammes de matières premières et de composants, auront de leur côté un impact significatif sur ses marges, qu'il estime 'difficilement mesurable' aujourd'hui.



La société a sinon publié une croissance robuste de son chiffre d'affaires au premier trimestre, avec des revenus de 38,3 millions d'euros, soit une hausse de 8,2% par rapport au premier trimestre 2021.



A périmètre et taux de change constants, la croissance organique atteint 5,1%.



