Precia : Liquidation des deux filiales australiennes

(CercleFinance.com) - Precia a annoncé lundi soir avoir engagé une procédure de liquidation concernant ses deux filiales australiennes en raison de leur situation financière 'structurellement déficitaire'.



Dans un communiqué, le spécialiste du pesage industriel et commercial met en avant l'absence de perspectives crédibles de retour à l'équilibre dans un horizon de temps raisonnable pour PM Australia et PM South Australia.



Les pertes opérationnelles de ces deux filiales correspondaient, peu ou prou, à leur chiffre d'affaires cumulé.



