Poxel : Augmentation de capital de 17,7 millions d'euros

(CercleFinance.com) - Le groupe Poxel annonce ce lundi avoir placé 2.358.483 actions nouvelles ordinaires d'une valeur nominale de 0,02 euro, réservées à une catégorie d'investisseurs.



Le produit brut de l'offre réservée s'élève à 17.688.622,50 euros.



'Les fonds levés dans le cadre de cette opération vont nous permettre d'accélérer le développement clinique du PXL770 et du PXL065 dans le traitement de la NASH, de poursuivre nos programmes de développement dans d'autres maladies métaboliques, et de financer les besoins généraux', commente Thomas Kuhn, Directeur Général de Poxel.



