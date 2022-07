Poste Italiane : Plombé par une dégradation de broker

(CercleFinance.com) - Poste Italiane lâche près de 4% à Milan, sous le poids d'une dégradation de recommandation chez UBS de 'achat' à 'neutre', avec un objectif de cours ramené de 13 à 8,7 euros sur le titre de l'opérateur postal italien.



'Nous devenons plus prudents sur les perspectives de revenus à la lumière du contexte macroéconomique difficile', explique le broker, pointant le risque souverain et la stagflation comme facteurs pesant sur le cours.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.