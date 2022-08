Poste Italiane : Dans le vert avec des propos de broker

(CercleFinance.com) - Poste Italiane gagne 1% et surperforme ainsi légèrement la tendance à Milan, aidé par des propos de Berenberg qui initie un suivi du titre avec une recommandation 'achat' et un objectif de cours de 12 euros.



Dans le résumé de sa note de recherche, le broker allemand souligne que l'opérateur postal italien a reçu un cash-flow vigoureux de son activité vie, soutenant son rendement de dividende attractif.



Berenberg met aussi en avant que Poste Italiane dispose de l'un des meilleurs réseaux de distribution en Italie, avec environ 12.800 succursales, ainsi que d'un programme clair de réductions de coûts.



