Porsche : Vers la capture du CO2 dans l'usine eFuels du Chili

(CercleFinance.com) - Porsche annonce envisager la possibilité d'installer un système de captage direct du CO2 dans l'air au sein de l'usine pilote eFuels au Chili, en collaboration avec Volkswagen Group Innovation, la société eFuels HIF Global et MAN Energy Solutions.



Pour rappel, cette usine pilote 'Haru Oni', située à Punta Arena réunit Porsche et des partenaires internationaux autour de la société d'exploitation chilienne Highly Innovative Fuels (HIF) pour la production industrielle de carburant synthétique.



' Pour ralentir le réchauffement climatique, il est essentiel de réduire les émissions et d'éliminer le CO2 de l'atmosphère ', explique Michael Steiner, membre du directoire de la recherche et du développement chez Porsche AG.



' Parallèlement, nous avons besoin du CO2 comme matière première dans de nombreux processus de production. Pourquoi ne pas combiner les deux? Nous y travaillons. Nous souhaitons mettre en production en série un procédé industriel de capture directe de l'air, ou DAC. En collaboration avec l'équipe expérimentée de Volkswagen Group Innovation, notre partenaire eFuels établi HIF Global et MAN Energy Solutions, nous examinons l'intégration d'une usine pilote DAC dans l'usine eFuels au Chili', a-t-il ajouté.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.