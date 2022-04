Porsche : Une filiale chinoise change de direction

(CercleFinance.com) - Porsche annonce la nomination de Uwe Pichler-Necek en tant que directeur général (managing director) de Porsche Engineering en Chine à compter du 1er juillet.



Il succédera ainsi à Kurt Schwaiger, qui dirigeait les activités chinoises de Porsche Engineering depuis 2015 et qui revient en Allemagne pour y prendre sa retraite.



Uwe Pichler-Necek était récemment responsable des activités de développement chez FEV China en tant que vice-président exécutif de l'ingénierie.



Auparavant, il a passé 14 ans chez Magna Steyr et Magna Powertrain, à divers postes de direction et à différents endroits, notamment en Chine.





Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.