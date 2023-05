Porsche : Un partenariat stratégique noué avec Mobileye

(CercleFinance.com) - Porsche a annoncé mardi la signature d'un accord de collaboration stratégique avec l'israélien Mobileye, dont il va intégrer les les logiciels d'aide à la conduite (ADAS) au sein de ses véhicules.



Aux termes du partenariat, le constructeur allemand de voitures haut de gamme incorporera, dans ses prochains modèles, les outils de conduite et de navigation automatisée basés sur la plateforme Mobileye SuperVision.



Afin d'assurer une expérience de conduite conforme aux standards de la marque de luxe, ce sont les ingénieurs de Porsche eux-mêmes qui intégreront et personnaliseront les systèmes de Mobileye.



Pour mémoire, Porsche fait partie du groupe de Volkswagen, qui collabore déjà avec Bosch, l'américain Qualcomm, et le chinois Horizon Robotics dans les véhicules autonomes du futur.



Cotée à la Bourse de New York, l'action Mobileye - filiale d'Intel - grimpait de 4,7% après l'annonce de ce contrat. A Francfort, le titre Porsche cédait quant à lui plus de 0,6%.



