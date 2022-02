Porsche : Signe un doublé à l'e-prix du Mexique de Formule E

(CercleFinance.com) - Porsche a célébré ce week-end sa meilleure performance à ce jour en Formule E, Pascal Wehrlein (parti en pole position) et son coéquipier André Lotterer s'arrogeant les deux premières places du E-prix de Mexico, 3eme course de la saison.



A l'arrivée, les deux voitures de course Porsche 99X Electric ont franchi la ligne d'arrivée avec près de dix secondes d'avance sur leurs poursuivants les plus proches.



Cette performance permet à l'équipe TAG Heuer Porsche Formula E de progresser au classement par équipe et de remonter à la 3e place du championnat. Chez les pilotes, Pascal Wehrlein et son coéquipier sont à égalité de points, aux 3e et 4e place du classement.



