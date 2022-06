Porsche : S'impose en catégorie GTE-Pro aux 24h du Mans

(CercleFinance.com) - Porsche s'est imposé dans la catégorie GTE-Pro aux 24 Heures du Mans, son trio de pilotes établissant un nouveau record pour la catégorie avec 350 tours et 4769 kilomètres parcourus. La seconde voiture a terminé la course en 4e position.



Dans la catégorie GTE-Am (amateur), l'équipe cliente Porsche WeatherTech Racing a achevé la course sur le podium en décrochant la 2e place.



