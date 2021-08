Porsche : S'illustre aux qualifications des 24h du Mans en G

(CercleFinance.com) - Porsche annonce aujourd'hui que ses équipes clientes attaqueront les 24h du Mans en pôle position dans les deux catégories GT (pro et amateur).



Au volant de la Porsche 911 RSR de l'équipe HubAuto Racing, Dries Vanthoor a réalisé le tour le plus rapide lors de l'Hyperpole -soit la dernière séance qualificative, accessible aux six voitures les plus rapides la veille- et partira donc premier de la catégorie GTE-Pro.



Ne parvenant pas à exploiter parfaitement leur matériel, les pilotes de l'écurie d'usine n'ont pu faire mieux que les 5e et 6e place dans cette catégorie.



En GTE-Am, les Porche 911 des équipes clientes ont brillé en trustant les trois premières places de la grille: Julian Andlauer, au volant de la n°88 de Dempsey-Proton Racing, devançant d'une demi-seconde Benjamin Barker (GR Racing) et Matteo Cairoli (Project 1).



Le départ de la course est prévu ce samedi 21 août, à 16h.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.