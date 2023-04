Porsche : S'engage pour en cuir plus durable avec LWG

(CercleFinance.com) - Porsche s'engage pour un approvisionnement en cuir plus durable. Le groupe a rejoint le Leather Working Group (LWG) avec les marques du groupe Volkswagen.



Le LWG est une organisation à but non lucratif qui compte environ 2 000 membres. Elle prône la transparence et des normes environnementales et sociales universelles dans la chaîne d'approvisionnement mondiale du cuir. Elle propose également une certification pour les fabricants de cuir.



Plus d'un quart de la production mondiale de cuir fini provient de fabricants de cuir certifiés par le LWG.



' Le cuir est un gage de qualité pour les clients de Porsche. Avec nos fournisseurs, nous nous engageons à respecter des normes internationalement reconnues. Les installations dans lesquelles notre cuir est fabriqué sont également importantes. Elles doivent être certifiées par le LWG', a déclaré Barbara Frenkel, membre du conseil d'administration chargé des achats chez Porsche AG.



