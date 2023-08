Porsche : Présente le Cayenne Turbo E-Hybrid

(CercleFinance.com) - Porsche présente le modèle le plus puissant de sa gamme de SUV : le Cayenne Turbo E-Hybrid.



Un moteur électrique d'une puissance de 130 kW (176 ch) complète le moteur V8 biturbo de 4,0 litres (441 kW) entièrement retravaillé. Ensemble, les deux groupes motopropulseurs délivrent une puissance combinée de 544 kW (739 ch) et un couple maximal de 950 Nm.



Le nouveau Cayenne Turbo E-Hybrid boucle le 0 à 100 km/h en 3,7 secondes et atteint une vitesse de pointe de 295 km/h.



Après le lancement réussi du nouveau Cayenne début 2023, Porsche complète la troisième génération entièrement révisée de ce SUV à succès avec un nouveau modèle haut de gamme.



