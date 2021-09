Porsche : Présentation du concept-car Mission R

(CercleFinance.com) - A l'occasion du IAA Mobility 2021 -un salon international qui se tiendra à Munich du 7 au 12 septembre- Porsche présentera Mission R, un concept-car associant 'des technologies de pointe et des matériaux durables' à 'une passion pour la course'.



Cette voiture entièrement électrique et surbaissée sera proposée avec deux moteurs électriques intégrés délivrant jusqu'à 800 kW (1088 ch) en mode dit de 'qualification', avec une batterie de 80 kWh.



'Nous franchissons maintenant une nouvelle étape importante dans la mobilité électrique', a déclaré Oliver Blume, président du conseil d'administration de Porsche AG. 'La Mission R incarne tout ce qui fait la force de Porsche: performance , design et durabilité', ajoute-t-il.



