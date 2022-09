Porsche : Pas de partenariat avec Red bull pour la Formule 1

(CercleFinance.com) - Au cours des derniers mois, Porsche et Red Bull ont discuté de la possibilité d'une entrée de Porsche en Formule 1.



Les deux entreprises sont maintenant arrivées à la conclusion commune que ces discussions ne seront plus poursuivies.



L'idée était toujours qu'un partenariat serait basé sur un pied d'égalité, ce qui inclurait non seulement un partenariat moteur mais aussi l'équipe. Cela n'a pas pu être réalisé.



Avec les changements de règles finalisés, la série de courses reste néanmoins un environnement attractif pour Porsche, qui continuera à être suivi.



