Porsche : Partenariat stratégique avec Bugatti-Rimac

(CercleFinance.com) - Porsche annonce 'l'un des projets de coopération les plus passionnants du monde automobile', avec la création, effective depuis le 1er novembre, de la joint-venture Bugatti-Rimac, appartenant à 55% à Rimac et à 45% à Porsche.



Pour rappel, le groupe Rimac est partagé entre Mate Rimac (35%), Porsche (22%), Hyundai (11%) et d'autres investisseurs (32%).



Son directeur général sera Mate Rimac, fondateur et directeur général de Rimac Automobili. 'Il est difficile de trouver un meilleur match que Rimac et Bugatti. Les compétences en électrification de Rimac sont le complément parfait à l'héritage et au savoir-faire exceptionnels de Bugatti', a-t-il assuré.



Dans le cadre de la joint-venture, Bugatti et Rimac Automobili continueront d'opérer en tant que marques et constructeurs indépendants et conserveront leurs sites de production respectifs à Zagreb (Croatie) et Molsheim (France), ainsi que leurs canaux de distribution.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.