Porsche : Ouvre un réseau mondial de recharge électrique

(CercleFinance.com) - Porsche annonce la mise en place d'un réseau mondial de recharge : le programme 'Porsche Destination Charging'.



Ce réseau comprend un total de 1 035 bornes de recharge de courant alternatif dans une vingtaine de pays. L'installation de 900 autres points est prévue d'ici la fin de l'année.



En France, la marque va proposer 200 points de recharge d'ici la fin de l'année 2020. En Europe, l'offre s'étend de l'Allemagne à certains marchés d'Europe de l'Est en passant par l'Espagne, l'Italie et les pays du Bénélux.



' D'ici la fin de l'année 2020, nous avons pour objectif d'offrir un total de 2 000 emplacements de rechargement ', a déclaré Martin Urschel, vice-président des ventes et des opérations de mobilité intelligente chez Porsche.



