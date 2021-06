Porsche : Ouvre un nouveau site technologique en Roumanie

(CercleFinance.com) - Porsche Engineering, filiale de Porsche à 100% et fournisseur de services technologiques, va ouvrir un deuxième site technologique en Roumanie, annonce le constructeur aujourd'hui.



Ce nouveau site de R&D, situé à Timișoara, va permettre à la société d'étendre son réseau de centres d'innovation afin de développer les véhicules intelligents et connectés du futur. Il s'agira 'mêmed'une pierre angulaire du réseau mondial d'innovation de Porsche Engineering', assure le constructeur.



Le nouvel emplacement prolongera et complètera le travail effectué par Porsche sur son autre site roumain de Cluj-Napoca, où travaillent 250 collaborateurs.



L'entreprise prévoit d'embaucher une cinquantaine de personnes à Timișoara en 2021, avec un objectif à moyen terme de 200 spécialistes.



