Porsche : Ouvre un nouveau bureau au Mexique

(CercleFinance.com) - Porsche Digital étend son réseau mondial à l'Amérique latine et ouvre un bureau à Guadalajara, au Mexique. La filiale de Porsche AG développera et optimisera les produits et services numériques pour les clients de Porsche sur le site mexicain.



Aux côtés d'Andreas Gabler, responsable Porsche expérimenté, Stefan Widmer rejoindra l'entreprise en tant que second directeur général. Ce dernier connaît bien le marché local et apporte son expertise en matière de gestion.



Porsche voit un énorme potentiel dans le marché émergent du Mexique. 'Outre l'écosystème numérique en plein essor, la proximité du marché nord-américain constitue un autre avantage majeur du site', déclare Stefan Zerweck, directeur de l'exploitation de Porsche Digital GmbH.



Dans le même temps, Porsche a présenté aujourd'hui deux nouveaux modèles de vélos électriques.



Le Porsche eBike Cross Performance répond 'aux exigences les plus élevées en matière de châssis et de puissance de freinage', indique la compagnie.



Autre sortie: Le Porsche eBike Cross Performance EXC, qui 'se décline en six couleurs originales de véhicules Porsche', ajoute la marque.



