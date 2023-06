Porsche : Obtient 2,5 milliards d'euros de facilité de crédit

(CercleFinance.com) - Porsche AG annonce avoir signé une facilité de crédit syndiqué, renouvelable, de 2,5 milliards d'euros.



Au total, 21 banques d'Europe, d'Amérique et d'Asie ont pris part à la transaction et formeront à l'avenir le groupe bancaire stratégique central.



La facilité de crédit a une durée de cinq ans avec deux options de prolongation d'un an. Il n'est actuellement pas prévu de tirer la ligne de crédit car son seul objectif est de renforcer davantage la position de liquidité de Porsche.



Les coûts de financement sont liés à l'évolution de la part des véhicules tout électriques par rapport aux livraisons totales.



Pour rappel, en 2030, Porsche entend livrer plus de 80 % des véhicules neufs dans le monde en 100 % électriques.



