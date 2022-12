Porsche : Nouveau directeur chez Porsche Cars Great Britain

(CercleFinance.com) - Krishan Bodhani, 43 ans, actuellement vice-président et directeur des ventes et du marketing chez Mercedes-Benz General Distributor Europe, Moyen-Orient et Afrique, prendra la tête de Porsche Cars Great Britain à partir du 1er février 2023, a annoncé Porsche.



Il succédera ainsi à Sarah Simpson, qui a quitté l'entreprise à sa demande, d'un commun accord.



Krishan Bodhani a passé la majeure partie de sa carrière professionnelle dans l'industrie automobile, chez Mercedes-Benz, mais aussi, entre 2002 et 2015, pour Audi et Volkswagen au Royaume-Uni dans diverses fonctions de vente et de marketing.



'Nous avons gagné un expert en ventes et en marketing qui a fait ses preuves', déclare Detlev von Platen, membre du directoire chargé des ventes et du marketing chez Porsche AG. 'Krishan connaît parfaitement les spécificités du marché britannique. Je suis convaincu qu'il renforcera encore la présence de notre marque sur le marché et donnera la bonne impulsion à Porsche.'



