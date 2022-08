Porsche : Nouveau CEO pour la région Asie-Pacifique

(CercleFinance.com) - Porsche annonce la nomination de Hannes Ruoff en tant que nouveau Chief Executive Officer (CEO) de Porsche Asia Pacific Pte Ltd, basée à Singapour, à compter du 1er octobre 2022. Il succède à Arthuer Willmann qui assumera un nouveau rôle au sein des ventes chez Porsche.



Jusqu'alors Hannes Ruoff était manager régional Asie-Pacifique et Australie, outre-mer et marchés émergents. Il succède à Arthur Willmann au bureau régional, qui occupait ce poste depuis 2018 et



' Nous voyons de nombreux marchés dynamiques avec un potentiel de croissance et d'innovation en Asie du Sud-Est, dans lesquels nous souhaitons nous impliquer davantage, comme nous l'avons récemment souligné avec l'ouverture d'une usine d'assemblage locale en Malaisie ', déclare Detlev von Platen, membre du conseil d'administration de Ventes et marketing chez Porsche AG.



'Je suis ravi que nous ayons pu faire venir Hannes Ruoff, un véritable expert de la région, en tant que CEO. Il poursuivra les projets réussis déjà en cours, élargira encore la présence de notre marque en Asie-Pacifique et donnera un nouvel élan à ce rôle', ajoute le responsable.



