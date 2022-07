Porsche : Les ambitions du constructeur pour 2022

(CercleFinance.com) - Dans un contexte de hausse de la demande mondiale pour les véhicules de luxe exclusifs et électrifiés, Porsche annonce viser un chiffre d'affaires compris entre 38 et 39 MdsE au titre de l'exercice 2022, avec un retour sur ventes de 17 à 18%.



'En tant que constructeur exclusif de voitures de sport bénéficiant des économies d'échelle grâce à notre coopération avec le groupe Volkswagen, nous sommes au coeur de l'industrie automobile de luxe. Cela se traduit par des opportunités de croissance structurelle pour nous', assure Oliver Blume, président du conseil d'administration de Porsche AG.



'Nous prévoyons d'ajouter un nouveau modèle de SUV de luxe entièrement électrique à notre portefeuille attractif, qui sortira de la chaîne de production de Leipzig. Cela renforcera encore notre position dans le segment automobile de luxe', poursuit-il.



A long terme, Porsche s'est fixé comme ambition d'atteindre un retour sur ventes de plus de 20 %.



Porsche fait aussi part d'une autre ambition: que plus de 80 % des véhicules livrés en 2030 soient des véhicules électriques à batterie.

D'ici 2030, l'ambition de Porsche est de travailler vers une chaîne de valeur neutre en carbone.





