Porsche : Lancement du nouveau Macan

(CercleFinance.com) - Porsche lance le nouveau Macan, un modèle présentant 'des performances accrues, un design plus pointu et un nouveau concept de fonctionnement', indique le constructeur de Stuttgart.



Les trois versions proposées (deux Macan GTS et un Macan S) sont dotées d'une puissance nettement supérieure à celle de leurs prédécesseurs, avec un V6 biturbo de 2,9 litres, ou un quatre cylindres turbocompressé de 265 ch.



Tous les moteurs sont couplés à la transmission Porsche à double embrayage (PDK) à sept rapports et au système de traction intégrale Porsche Traction Management (PTM).



Le châssis a été aussi été optimisé, indique Porsche, 'offrant au conducteur un retour encore meilleur via le volant', grâce à des suspensions pneumatiques sport de série.



Les nouveaux modèles Macan sont disponibles à la commande dès maintenant et seront livrés en Europe à partir de début octobre 2021.



