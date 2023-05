Porsche : Lance un 'Porsche Digital Campus' en Allemagne

(CercleFinance.com) - Porsche annonce la lancement d'un 'Porsche Digital Campus', au sein du parc d'innovation dédié à l'Intelligence artificielle (Ipai) à Heilbronn (Allemagne).



L'objectif de cette structure est de mettre en relation des étudiants hautement qualifiés et de jeunes professionnels dans les domaines de l'intelligence artificielle (IA), de l'analyse de données et d'autres technologies logicielles avec les secteurs de l'entreprises et de la science.



L'emplacement de ce campus, au sein du parc d'Ipai constitue 'un lieu idéal' selon Porsche. Le site regroupe en effet une grande variété d'entreprises, de start-up ainsi que des acteurs du secteur public et autres entreprises technologiques.



A terme, 'le plan est d'étendre le Porsche Digital Campus à d'autres sites en Europe et à au moins un site en Amérique du Nord et en Asie', précise le constructeur.



