Porsche : Investit dans iMaker, spécialiste du numérique

(CercleFinance.com) - Porsche Ventures annonce un investissement dans la société technologique iMaker, premier fournisseur chinois d'influenceurs virtuels et d'écosystèmes numériques.



Déjà partenaires depuis 2020, Porsche Ventures et iMaker prévoient de créer un nouvel écosystème numérique qui étendra et améliorera l'expérience numérique des clients dans les véhicules Porsche.



De nouvelles fonctionnalités et technologies numériques pour les applications embarquées sont en cours de développement, avec un accent particulier sur la communication et l'interaction avec les jeunes générations via le contenu numérique et les influenceurs virtuels.



' Cet investissement de Porsche Ventures est une étape importante dans la mise en oeuvre de notre stratégie numérique et le début d'un partenariat prolongé avec iMaker', a commenté Jens Puttfarcken, président et chef de la direction de Porsche Chine.



