Porsche : Hausse du 28% du chiffre d'affaires trimestriel

(CercleFinance.com) - Les ventes de Porsche ont atteint 7,7 MdsE au 1er trimestre, soit une hausse de 28% par rapport à la même période, un an plus tôt. Dans le même temps, le rendement sur les ventes est passé de 9,5 à 16,2%. 'Porsche reste l'un des constructeurs automobiles les plus rentables au monde', affirme d'ailleurs la marque.



Le constructeur de voitures de sport publie un EBIT de 1,2 MdE au titre du 1er trimestre 2021, un chiffre qui a plus que doublé en douze mois (572 ME au 1er trimestre 2020).



Le 16 avril, le constructeur de voiture de sport avait déjà annoncé une croissance de ses ventes en volume, ayant livré près de 72 000 véhicules à travers le monde (+36%).



'Nous avons très bien commencé l'année et nous prévoyons d'atteindre à nouveau notre objectif stratégique d'un rendement de 15% sur les ventes au cours de l'exercice 2021', commente Lutz Meschke, vice-président chez Porsche AG.



'Atteindre cette référence serait une réalisation de taille car nous investissons beaucoup plus qu'avant dans l'électrification, la numérisation ou la durabilité. Nos chiffres trimestriels montrent que nous sommes très bien positionnés - aussi bien avec notre gamme de modèles qu'en matière de structure des coûts ou d'activité', a-t-il ajouté en substance.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.